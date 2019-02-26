Söke'deki AVM'de köpeklerin bulduğu bebek cesedi olayı aydınlatıldı Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan bebek cesedi ile ilgili olay aydınlatıldı. Bebeğin annesinin o tarihte erkek arkadaşı bir suçtan dolayı cezaevinde olan D.D. isimli bir kadın olduğu belirlendi. Bebeğin alışveriş merkezi yanındaki zeytinlik alana D.D.'nin erkek arkadaşının babası tarafından gömüldüğü, sokak köpeklerinin topraktan çıkardığı bebeğin cesedini alışveriş merkezine taşıdığı belirlendi