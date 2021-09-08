Sokrates sözleri: En güzel aşk, adalet, eğitim ve demokrasi sözleri

Sokrates sözleri özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. M.Ö. 470 yılında Atina’da dünyaya gelen ünlü filozof, en güzel aşk, adalet, eğitim ve demokrasi sözlerine imzasını attı ve yüz yıllardır da bu sözler insanlar tarafından tekrar edilmeye devam ediyor. İşte, Sokrates’in en güzel aşk, adalet, eğitim ve demokrasi sözleri

SOKRATES’İN EN GÜZEL VE ANLAMLI SÖZLERİ

Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan iyidir.

Aklınızda olanları, hayata geçirecek kadar yüreğiniz yoksa, ömrünüz cesaretli insanların dedikodularını yapmakla geçer.

İnsan bildiğini öğrenir.

Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim.

İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır, ama her zaman her yerde erdemli olmamışlardır.

Bir şey bilmediğim dışında başka bir şey bilmiyorum.

Fazilet, ruhun güzelliğidir.

Ömrüne aşk katmazsan, onu dostlukla sula

Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.

Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar.

Felsefe, hayretle başlar.

Sizin istediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa, kendi istediğim gibi konuşup ölmeyi tercih ederim.

Kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan üstün olur.

Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurma değildir.

Güçlü beyinler fikirleri tartışır vasat beyinler olayları tartışır, zayıf beyinler insanları...

Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.

Aklınızda olanları, hayata geçirecek kadar yüreğiniz yoksa, ömrünüz cesaretli insanların dedikodularını yapmakla geçer.

Ölüm insanlara verilmiş nimetlerin en büyüğü olabilir.

Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim.

Eğitim, kıvılcımla ateş yakmaktır, boş bir kabı doldurmak değildir.

Bir şey bilmediğim dışında başka bir şey bilmiyorum.

Değersiz insanlar sadece yemek ve içmek için yaşarlar, değerli insanlar ise sadece yaşamak için yer ve içerler.

Kendin pahasına olduktan sonra tüm dünyayı kazansan eline ne geçer?

Kainatta tesadüfe, tesadüf edilmez.

Bilen insan kötülük yapmaz.

SOKRATES’İN EN GÜZEL AŞK, ADALET, EĞİTİM VE DEMOKRASİ SÖZLERİ

Bir insanın onsuz yapabileceği ne kadar çok şey vardır.

En derin arzular genellikle en ölümcül nefretlere sebep olur.

Hayret etmek bir filozofun hissidir ve felsefe hayret etmekle başlar.

Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün.

Kendin pahasına olduktan sonra tüm dünyayı kazansan eline ne geçer?

Güç olan ölümden kaçınmak değil, kötülükten kaçınmaktır. Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar.

Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır.

İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır ama her zaman her yerde erdemli olmamışlardır.

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.

Kimse beceremeyeceği ticarete atılmaz; ama herkes ticaretlerin en zoru olan "hükumet" işine gözünü bile kırpmadan girmek ister.

Umut her daim vardır.

Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır.

Endişelerinizden kurtulmak istiyorsanız, yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin.

Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.

Ne kadar az şey istiyorsan, o kadar Tanrı'ya yakınsın!

En faziletli insan, rûhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.

En faziletli insan, ruhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.

Fazilet, ruhun güzelliğidir. Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.

Bilgi ruhun gıdasıdır.

Bir insanın onsuz yapabileceği ne kadar çok şey vardır.