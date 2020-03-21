Sökülen banklara verdikleri tepki şaşırttı

Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında, toplum sağlığı açısından özelikle yaşlıların evlerinde kalmalarını sağlamak, virüsün taşınması ihtimalini azaltmak için şehirdeki bankları söktü. Bankların söküm işlemleri sırasında, risk grubunda olmalarına rağmen yaşlı vatandaşların halen banklarda oturmaya devam etmesi dikkat çekti. Tüm uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar, “Biz şimdi nerede oturacağız” diyerek bankların sökülmesine tepki gösterdi.

Evde canı sıkıldığı için kent meydanına geldiğini belirten Muhlis Yılmaz, açık havada insanlara zarar vermeden oturdukları belirtip, “Açık havada insanlara mesafeli oturmaya çalışıyoruz. Açık hava temiz hava insanlara zarar vermeden oturuyoruz. Bunun artık bilincine vardık mesafeli oturuyoruz“ dedi.

Bankların kaldırılmasını doğru bulmadığını belirten Halil Yeniyapan ise, "Burayı kaldırdılar nerede oturacağız?" dedi.

Banklar kamyonlarla götürüldü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin, Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Omurtak Caddesi üzerine konulan banklar, corona virüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı. Vatandaşların bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla kaldırılan banklar, kamyonlara konularak götürüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bankların, #EvdeKal kampanyasına destek vermek amacıyla kaldırıldığını söyledi. Albayrak, belediye ekiplerinin birçok ilçede parklarda bulunan bankları da kaldırdığını belirterek şunları söyledi:

Hepimizin tedbirlerimizi almamız gerek. Evinde Kal Tekirdağ olarak kampanyaya destek veriyoruz. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımız, vatandaşlarımızın sağlığının korunması adına, tüm ilçelerimizde mesai mefhumu gözetmeksizin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Parklardan otobüs terminallerine, ibadethanelerden kamu binalarına, toplu taşıma araçlarından sivil toplum kuruluşlarının çalışma ofislerine kadar tüm alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını yapmıştır, bundan sonra da planlı bir şekilde yapmaya devam edecektir. Corona virüsle ilgili korunma tedbirleri konusunda halkımızı bilinçlendirme çalışmalarımız da bir yandan devam etmektedir.





Olay yeri şeridi çekildi

Trabzon'da tüm uyarılara karşın vatandaşlar evlerinden çıkıp, parklarda yan yana oturmayı sürdürünce, zabıta ekipleri, buralardaki bankların üzerine olay yeri şeridi çekti.

Kentte, corona virüs nedeniyle büyükşehir ve ilçe belediyelerince alınan önlemler sürüyor. Bu kapsamda belediye ekiplerince, kentteki bank ve oturma gruplarına, 'Hayde eve' yazılı levhalar monte edilip, evde kalınması çağrısı yapıldı. Meydan, Fatih ve Kanuni parklarıyla Sanat Sokağı ve Atapark Çay Bahçesi'ndeki banklara yerleştirilen levhalarda; Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun 'Oturulacak en güzel yer evimizdir. Bu süreci atlattıktan sonra buralarda oturup hep birlikte çay içeceğiz' mesajı da yer aldı.

Meydan Parkı'nda, corona virüse ilişkin alınan tedbirleri ve uyarıların vatandaşlarca dikkate alınmadığı görülünce, belediye ekipleri, harekete geçti. Ekipler bu kez, bankların ve oturma gruplarının üzerine olay yeri şeridi çekti. Zabıta ekipleri, gün boyu bölgedeki denetimlerini de sürdürdü.

Uygulamayla birlikte meydanın bomboş kaldığı dikkat çekerken, şeride rağmen oturan bazı vatandaşlar ise zabıta ekiplerince uyarıldı.

İHA

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