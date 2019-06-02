Yıldız futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı açıkladı!

DUYGU YÜKLÜ MESAJ

Soldado mesajında, "Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış. Bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu. Bu kulübün, kesinlikle Türkiye'nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum" dedi.

İşte İspanyol futbolcunun yaptığı o paylaşım: