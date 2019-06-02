Soldado Fenerbahçe'ye Twitter'dan veda etti!
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Roberto Soldado, sarı-lacivertli ekibe veda etti
Yıldız futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı açıkladı!
DUYGU YÜKLÜ MESAJ
Soldado mesajında, "Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış. Bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu. Bu kulübün, kesinlikle Türkiye'nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum" dedi.
İşte İspanyol futbolcunun yaptığı o paylaşım: