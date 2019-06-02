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Soldado Fenerbahçe'ye Twitter'dan veda etti!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Roberto Soldado, sarı-lacivertli ekibe veda etti

02 Haziran 2019, Pazar 14:30
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Soldado Fenerbahçe'ye Twitter'dan veda etti!

Yıldız futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı açıkladı!

DUYGU YÜKLÜ MESAJ

Soldado mesajında, "Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış. Bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu. Bu kulübün, kesinlikle Türkiye'nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum" dedi.

İşte İspanyol futbolcunun yaptığı o paylaşım:

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