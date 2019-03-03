Solo Türk’ten Antalya’da nefes kesen gösteri

Antalya’nın fethinin 812’nci yıl dönümü dolayısıyla Solo Türk F-16 uçağının gösteri uçuşu ilgiyle izlendi

03 Mart 2019, Pazar 18:58
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Solo Türk’ten Antalya’da nefes kesen gösteri

Antalya’nın fethinin 812’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konya Ana Jet Üssü’nden 2 gün önce kente gelen Solo Türk F-16 uçağı, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı semalarında gösteri uçuşu yaptı.

İLGİYLE İZLENDİ

Sahil bandını dolduran binlerce kişi, 15 dakika süren gösteriyi ilgiyle izledi.

Gösteride F-16 pilotunun ses hızını aşması ve ters dönüş yaparak bir süre bu şekilde uçması, büyük ilgi gördü. F-16 uçağı, ardından Antalya Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA(DHA)

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