Solo Türk’ten Antalya’da nefes kesen gösteri

Antalya’nın fethinin 812’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konya Ana Jet Üssü’nden 2 gün önce kente gelen Solo Türk F-16 uçağı, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı semalarında gösteri uçuşu yaptı.

İLGİYLE İZLENDİ

Sahil bandını dolduran binlerce kişi, 15 dakika süren gösteriyi ilgiyle izledi.

Gösteride F-16 pilotunun ses hızını aşması ve ters dönüş yaparak bir süre bu şekilde uçması, büyük ilgi gördü. F-16 uçağı, ardından Antalya Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA(DHA)