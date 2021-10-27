Türkiye SOLOTÜRK, Antalya'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Antalya'da prova uçuşu yaptı

Türkiye

SOLOTÜRK, Antalya'da prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümünde Antalya'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

27 Ekim 2021, Çarşamba 20:50 Son Güncelleme:
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Konyaaltı sahili üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü. İzleyenler, time alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Konyaaltı sahili üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

AA

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