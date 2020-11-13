SOLOTÜRK, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’i selamlıyor!

Asıl görevlerinin “savaşmak” olduğunu söyleyen, SOLOTÜRK pilotları Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’de bir defa daha izleyiciyle buluşacak. Bu uçuşta görev alan Gösteri Pilotu Hv. Plt. Bnb. Emre Mert, Gösteri Pilotu Hv. Plt. Yzb. Serdar Doğan ve Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Hv. P. Yzb. Mustafa Bircan Biçer, SOLOTÜRK ile ilgili merak edilenler hakkında bilgiler verdi.

Gösteri Pilotu Hv. Plt. Yzb. Serdar Doğan

Gösterilerde F16 kullanılıyor

Dördüncü nesil savaş uçağı olan F16‘nın “Side Stick” kullanılarak üretilen ilk savaş jeti olduğunu ve bu nedenle özellikle yüksek “G”li manevralarda pilotun hâkimiyet sağlamasını kolaylaştırdığını dile getiren uçuş ekibi, “Kanopisi tek parça şeffaf yüzeyden oluşuyor. Bu da pilotun görüş alanını arttırıyor. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra F-16, “Fly By Wire” kullanılan ilk uçak. Yani pilotun komutlarıyla hareket yüzeyleri arasına bir bilgisayar giriyor. Bunlar F-16’nın seçiminde etkili olan kriterlerden” şeklinde bilgi verdi.

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Gösteri uçaklarının normal muharip uçakları olduğunu söyleyen pilotlar, uçağın ödüllü tasarımının kendisine has olduğunu sadece gösterilerde kanat uçlarına duman üreteçleri eklendiğini belirttiler.

Halkla İlişkiler Subayı Hv. P. Yzb. Mustafa Bircan Biçer

SOLOTÜRK kalkışı ve SOLOTÜRK tonosu onların adıyla ünlendi

SOLOTÜRK kalkışını dünyada tek yapabilen gösteri ekibi olan pilotlar, “Bu, kalkış ve tekerlerin toplanmasından hemen sonra 10 metrede terse geçip tırmanmaya devam ettiğimiz manevramızdır. Dünyada bu manevrayı tek yapabilen gösteri ekibiyiz. Bu hareketi zor kılan uçağın ters kumanda bölgesinde kullanılması ve kalkış esnasında düşük irtifada yapıyor olmamız.” şeklinde konuştular.

Pilotlar, çıktıkları en yüksek irtifanın 50 bin feet olduğunu ancak gösterilerini, minimum 100 feet ve üzeri irtifalarda, 100 knot ve 1200 knot hız aralığında gerçekleştirdiklerini belirtiyorlar. Hareketin 3 eksende aynı anda yapılıyor olması, kanatçık tonosu ve fıçı tonosunun birleştirilmesi ise bu manevrayı farklı kılan özellikler.

Gösteri Pilotu Hv. Plt. Bnb. Emre Mert

“Uçuş eğitimlerimizde bu zorlu durumu aşmak için çeşitli manevralar geliştiriyoruz”

Pilotlar bu gösteriler sırasında 9 G’ye kadar basınca maruz kalabiliyorlar. Dolayısıyla havacılıkta tünel görüşü olarak tabir edilen etrafın kararması ve sadece bir görüş alanının oluştuğu durumu yaşadıklarını söyleyen pilotlar, şu bilgileri verdiler: “Bunun bir sonraki aşaması bahsettiğiniz Black-Out’tur. Profesyonellik gereği biz tünel görüşüne girdiğimizde kendimize uygun durumlar oluşturup üzerimizdeki “G” yükünü azaltıyoruz. Bir sonraki aşamaya geçmemeye gayret ediyoruz. Uçuş eğitimlerimizde bu zorlu durumu aşmak için çeşitli manevralar geliştiriyoruz.”

Hayalleri pilot olmaktı

Uçmanın çocukluk hayalleri olduğunu belirten pilotlar, pilot olmak isteyen gençlere şu tavsiyelerde bulundular; “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ayrılmaz parçası olan Türk Hava Kuvvetleri, pilot olmak isteyen gençleri bekliyor. Gençler, şu an okudukları okulları başarıyla bitirip, disiplinli, sağlıklı ve özverili çalışarak hayallerine kavuşabilirler. Bunlara ek olarak mutlaka düzenli olarak spor yapmalılar.”





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