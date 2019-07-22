SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Erzurum semalarında

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Erzurum semalarında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi