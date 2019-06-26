SOLOTÜRK, Yalova’da prova uçuşu yaptı Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova’ya gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı