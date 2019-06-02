SOLOTÜRK’ten Tekirdağ’da gösteri uçuşu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

02 Haziran 2019, Pazar 18:28
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SOLOTÜRK’ten Tekirdağ’da gösteri uçuşu

SOLOTÜRK’ün, Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanı üzerindeki gösterisini izleyenler fotoğraf ve görüntü çekti.

Vatandaşlar alçaktan uçuş yapan ekibe alkışlarla ve ıslık çalarak karşılık verdi.

İLGİYLE İZLEDİLER

Bazı vatandaşlar ise evlerinin çatısından ve balkonlardan gösteriyi izledi.

Gökyüzünde 15 dakika boyunca yeteneklerini sergileyen SOLOTÜRK ekibi, gösterisini başarıyla tamamladı.

TEKİRDAĞ (AA)

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