SOLOTÜRK’ten Tekirdağ’da gösteri uçuşu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi
SOLOTÜRK’ün, Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanı üzerindeki gösterisini izleyenler fotoğraf ve görüntü çekti.
Vatandaşlar alçaktan uçuş yapan ekibe alkışlarla ve ıslık çalarak karşılık verdi.
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Bazı vatandaşlar ise evlerinin çatısından ve balkonlardan gösteriyi izledi.
Gökyüzünde 15 dakika boyunca yeteneklerini sergileyen SOLOTÜRK ekibi, gösterisini başarıyla tamamladı.
TEKİRDAĞ (AA)