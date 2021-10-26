Türkiye Soluk borusuna kek kaçtı! 4 yaşındaki Muhammed'in acı ölümü

Soluk borusuna kek kaçtı! 4 yaşındaki Muhammed'in acı ölümü

Türkiye

Soluk borusuna kek kaçtı! 4 yaşındaki Muhammed'in acı ölümü

Gaziantep'te evlerinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynarken soluk borusuna yediği kek parçası kaçan Suriye uyruklu 4 yaşındaki Muhammed Abdullah, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

26 Ekim 2021, Salı 12:19 Son Güncelleme:
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Olay, geçen hafta cumartesi günü Nizip ilçesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynayan Muhammed Abdullah’ın yediği Kek parçası, soluk borusuna kaçtı. Nefes alamayınca baygınlık geçiren Muhammed Abdullah, ailesinin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavisi süren Muhammed, bu sabah yaşamını yitirdi.



Muhammed Abdullah'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


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