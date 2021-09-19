Türkiye Solunum cihazlarının içinden 65 kilo eroin çıktı

Solunum cihazlarının içinden 65 kilo eroin çıktı

Türkiye

Solunum cihazlarının içinden 65 kilo eroin çıktı

İstanbul'da suç üstü yakalanan S.B'nin bagaj bölümünde sakladığı iki solunum cihazının içinden 65 kilo eroin çıktı.

19 Eylül 2021, Pazar 10:08 Son Güncelleme:
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İstanbul'da eroin satma hazırlığında olan S.B, jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakaladı. S.B'nin aracında yapılan aramada bagaj bölümünde bulunan iki solunum cihazının içinden 65 kilo eroin çıktı. S.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar sonucu şehirlerarası otobüsle İstanbul'a gelen bir yolcunun beraberinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde İstanbul'a gelen uyuşturucu maddenin, park halinde bulunan bir araca, ardından da araçla başka bir noktaya naklinin yapılacağı tespit edildi. Söz konusu aracı yakın takibe alan jandarma ekipleri şüpheli bir şahsın aracın bagajına solunum cihazlarını koyması üzerine harekete geçti. Şüpheli S.B. kıskıvrak yakalandı. 

JANDARMA NARKOTİK KÖPEĞİ TESPİT ETTİ

Araçta yapılan aramalarda narkotik köpeği Bingo bagajda bulunan solunum cihazlarına tepki verdi. Bunun üzerine solunum cihazını açan ekipler, zulalanmış vaziyette 65 kilo eroin ele geçirdi. S.B. ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


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