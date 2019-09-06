SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen füzeye ilişkin paylaşımda bulundu.
Varank şunları kaydetti:
"Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından TSK için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi."
Ayrıca Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de teste ilişkin Twitter hesabından şunları paylaştı:
"SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı."
https://twitter.com/varank/status/1169697906015780866?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1169697906015780866&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aa.com.tr%2Ftr%2Fbilim-teknoloji%2Fsom-b2-fuzesinin-ilk-atis-testi-basariyla-gerceklestirildi%2F1574380
AA