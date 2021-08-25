Som yemeği nasıl yapılır? MasterChef som yemeği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar som yemeği yapmak için kıyasıya mücadele verdi. Ekran başındaki seyirciler ise "som yemeği nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz som yemeği tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
25 Ağustos 2021, Çarşamba 11:48 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar som yemeği tarifi için birbirleriyle yarıştılar. Jürilerin sırasıyla deneyip oyladığı som yemeği, ekran başındaki seyirciler tarafından da merak edildi. Peki, som yemeği nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Som yemeği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
SOM YEMEĞİ TARİFİ
Som yemeği malzemeler
- Barbun 2 adet (Yaklaşık 120 gram)
Gremolata
- Galeta unu 24 gram
- Panko (Ekmek kırıntısı) 11 gram
- Parmesan 50 gram (Rendelenmiş)
- Maydanoz 8 gram
- Dereotu 8 gram
- Taze nane 4 gram
- Taze fesleğen 11 gram
- Taze soğan 9 gram
- Sarımsak 1 diş
- Güner içi 13 gram
- Ceviz içi 15 gram
- Zeytinyağı 100 ml
- Tuz
- Taze çekilmiş tane karabiber
- Garnitür
- Krem balzamik 5 gram
- Ceviz içi (İri çekilmiş) 50 gram
- Toz esmer şeker 4 gram
Barbun balıklarının pulları alınır ve içi temizlenir. Kılçıkları ve omurgası alınır. Kelebek fileto olacak şekilde açılır.
Gremolata:
Galeta unu, panko, maydanoz, dereotu, taze nane, fesleğen, taze soğan, parmesan, sarımsak güner içi, ceviz içi, tuz ve karabiber hafif pütürlü kalacak şekilde blenderden geçirilir, son olarak zeytinyağı eklenerek karıştırılır.
Hazırlanan gremolata barbun filetolarının içerisine doldurulur Pişirme kâğıdı serilmiş fırın tepsisine barbunlar yerleştirilir. Önceden buhar ayarında ısıtılmış 100 derece fırında 12 dakika pişirilir. Fırından çıkarılan barbun balıkları tabağa alınır.
Bir fırça yardımıyla krem balzamik tabağa sürülür. Üzerine de esmer toz şeker ve ceviz içi serpilir, pürmüz ile kızartılır.