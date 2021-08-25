Türkiye'nin en sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar som yemeği tarifi için birbirleriyle yarıştılar. Jürilerin sırasıyla deneyip oyladığı som yemeği, ekran başındaki seyirciler tarafından da merak edildi. Peki, som yemeği nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Som yemeği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SOM YEMEĞİ TARİFİ

Som yemeği malzemeler

Barbun 2 adet (Yaklaşık 120 gram)

Gremolata

Galeta unu 24 gram

Panko (Ekmek kırıntısı) 11 gram

Parmesan 50 gram (Rendelenmiş)

Maydanoz 8 gram

Dereotu 8 gram

Taze nane 4 gram

Taze fesleğen 11 gram

Taze soğan 9 gram

Sarımsak 1 diş

Güner içi 13 gram

Ceviz içi 15 gram

Zeytinyağı 100 ml

Tuz

Taze çekilmiş tane karabiber

Garnitür

Krem balzamik 5 gram

Ceviz içi (İri çekilmiş) 50 gram

Toz esmer şeker 4 gram

Som yemeği yapılışı

Barbun balıklarının pulları alınır ve içi temizlenir. Kılçıkları ve omurgası alınır. Kelebek fileto olacak şekilde açılır.

Gremolata:

Galeta unu, panko, maydanoz, dereotu, taze nane, fesleğen, taze soğan, parmesan, sarımsak güner içi, ceviz içi, tuz ve karabiber hafif pütürlü kalacak şekilde blenderden geçirilir, son olarak zeytinyağı eklenerek karıştırılır.

Hazırlanan gremolata barbun filetolarının içerisine doldurulur Pişirme kâğıdı serilmiş fırın tepsisine barbunlar yerleştirilir. Önceden buhar ayarında ısıtılmış 100 derece fırında 12 dakika pişirilir. Fırından çıkarılan barbun balıkları tabağa alınır.

Bir fırça yardımıyla krem balzamik tabağa sürülür. Üzerine de esmer toz şeker ve ceviz içi serpilir, pürmüz ile kızartılır.



