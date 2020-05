Soma faciasının altıncı yılı

Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te 301 madenci, bir avuç kömür uğruna ömürlerini verdi. Maden faciasında 486 işçi yaralandı, 432 çocuk da yetim kaldı. Bugün ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciası’ olarak kayıtlara geçen olayın 6’ncı yıl dönümü.

Tüm ülkeyi yasa boğan maden faciası için bugün anma töreni düzenlenecek. Soma Madenci Şehitliği’nde yapılacak törene corona virüs tedbirleri nedeniyle az sayıda kişi katılacak.

Dava Yargıtay'da

Olayın ardından facianın yaşandığı madenin sahibi Can Gürkan ve işletmede çalışan beş kişi tutuklanmıştı. Can Gürkan’a 15 yıl hapis cezası verilmişti. Tutuklu yargılanan Can Gürkan tahliye edilmişti. Ölen her madenci için sadece beş gün cezaevinde kalan Can Gürkan’ın tahliyesi acılı ailelerin tepkisini çekmişti.

Dava, halen Yargıtay aşamasında. Acılı aileler, umutla Yargıtay’dan gelecek olumlu kararı bekliyor.

Posta





İlgili Haberler Manisa laleleri erken açtı: Koparana 73 bin TL ceza