Kültür & Sanat Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi: Mezarcının Karısı

Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi: Mezarcının Karısı

Kültür & Sanat

Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi: Mezarcının Karısı

Somalili yönetmen Khadar Ayderus Ahmed'in "Mezarcının Karısı" (The Gravedigger's Wife) isimli filmi, ülkesinin ilk Oscar adayı oldu.

11 Ekim 2021, Pazartesi 14:43 Son Güncelleme:
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ScreenDaily'nin haberine göre, aynı zamanda Finlandiya vatandaşı olan yönetmenin Cibuti'de çektiği film, Somali Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk kez kurduğu Oscar Komitesi tarafından aday gösterildi. Somali film sektöründeki çok sayıda önemli ismin görev aldığı film, Cannes Film Festivali'nde gösterime girerek de bir ilke imza atarken Toronto Film Festivali'nden ödülle döndü.

MEZARCININ KARISI FİLMİNİN KONUSU

Bir mezarcının hastalanan eşini kurtarma ve ailesini bir arada tutma mücadelesini anlatan filmin başrolünde Finlandiya vatandaşı Somalili aktör Ömer Abdi ve Kanada vatandaşı Somalili model Yasmin Warsame oynuyor.

94. Oscar Ödülleri, gelecek sene martta sahiplerini bulacak.

1981 doğumlu yönetmen, 16 yaşında ailesiyle Finlandiya'ya iltica etmişti.

AA

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