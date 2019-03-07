Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü, 10 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

07 Mart 2019, Perşembe 14:36
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Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü, 10 yaralı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'daki Somali Müzesi yakınında sivillerin olduğu bir restoranın yakınında park halindeki bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Sivil savunma ekiplerinden Zekeriyya Ahmed, yaptığı açıklamada, yaralıların başkentteki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı elinde bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

AA

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