Somali’de çifte patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Somali’nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü 2 aracın infilak etmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı öğrenildi
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü 2 araç infilak etti.
Araçlardan birinin saldırganın hedefine ulaşamaması sonucu bölgedeki bir otelin önüne park edildikten sonra patlatıldığı kaydedildi.
BIRAKILAN ARAÇ İNFİLAK ETTİ
Patlamadan sonra bölgeye bir araç dolusu silahlı terörist grubun geldiği ve polisle çatıştığı belirtildi.
Daha sonra kaçan teröristlerin arkalarında bıraktığı araç da infilak etti. Yaşanan patlamalarda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği 28 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
MOGADİŞU (İHA)