Somali’de çifte patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Somali’de çifte patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Somali’nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü 2 aracın infilak etmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı öğrenildi