Dünya Somali'de parlamento binasının girişinde patlama

Somali'de parlamento binasının girişinde patlama

Dünya

Somali'de parlamento binasının girişinde patlama

Somali'de parlamento binasının önünde patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.

13 Şubat 2021, Cumartesi 11:50 Son Güncelleme:
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Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi. AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkent Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

AA


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