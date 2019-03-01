Somali’deki patlamada ölü sayısı 29’a yükseldi

Patlama, şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiği. Otel önünde gerçekleşen patlama sonrası silah seslerinin duyuldu. Yetkililer patlamada 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel basın, El Şebab'ın düzenlediği saldırıda, militanların patlama sonrası oteli bastıklarını, emniyet güçleri ile çatışmaya girdiklerini duyurdu. Ölenler arasında 10'dan fazla da polisin bulunduğu belirtiliyor.

DHA



