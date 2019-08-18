Somer Sivrioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye bu akşam ekranlara geri dönüyor. Jüri üyeleri arasında Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve İtalyan şef Danilo Zanna yer alıyor. Program başlamadan önce ise Somer Sivrioğlu hakkındaki bilgiler de aratılamaya başlandı. İşte ayrıntılar...

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971'de İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Türkiye'de uzun yıllar annesi ile birlikte çalışan usta şef'in annesi restoran ve bar işletmeciliği yapmıştır.

25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.

Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunan Sivrioğlu, ayrıca köşe yazarlığı da yapmıştır.

Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur.

"Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunan Somer Sivrioğlu alanında takip edilen isimlerden biri.

Masterchef Türkiye isimli programda Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte hem sunuculuk hem de jürilik yapmaya devam ediyor.

Somer Sivrioğlu, Aslı Sencer ile evlidir.