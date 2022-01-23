Sömestr tatili

Dekk İstanbul – Harbiye

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nin bahçesindeki yeme-içme ve eğlence merkezi, hem yetişkinlerin hem de çocukların birlikte güzel vakit geçirebileceği bir alan. Buz pateni pisti de var. Buz pateni sevenler Uniq İstanbul ve Kalamış açık hava buz pistini ziyaret edebilir.

Darıca Hobit Köyü

Yüzüklerin Efendisi serisinin meşhur karakterleri hobitlerin evlerini ziyaret etmek ister isiniz? Köyde farklı konseptlerde 15 hobit evi, oyun parkları, piknik alanları, tenis, basketbol, futbol alanları, yürüyüş ve bisiklet parkuru var.

Korsan Adası – Tuzla

Adanın 28 ayrı eğlence ünitesi var. Çocuklar burada hem modern eğlence üniteleriyle tanışıp hem de klasik lunapark keyfini de yaşayabilir. İçinde 12 binin üzerinde deniz canlısı bulunan dev akvaryumun da burada olduğunu unutmayın.

Macera Parkları - Sapanca

Çocuğunuzla andrenalin dolu bir gün geçirmeyi düşünüyorsanız tavsiyem Sapanca’daki ‘Macera Parkları’ olacak. Yürüyüş, bisiklet yolları, açık hava çay bahçeleri, restoranları ve göl üzerindeki iskeleleri de cabası.

Legoland – Bayrampaşa

Rengarenk lego parçalarıyla dünyanın simge haline gelmiş ünlü yapılarını keşfedin. Binaların, ilginç hayvanların ve güçlü kahramanların nasıl oluşturulduğunu uzmanından öğrenin.

Torium Snowpark – Esenyurt

İstanbul'un ortasında kayak, snowboard ve snowtubbing (kızak) yapmak hayal değil. Profesyonel hocalardan ders alıp, sıfırdan kayak öğrenilebilir ya da kayma deneyiminizi artırabilirsiniz.

Hupalupa – Ataşehir

Hupalupa; trambolin park, denge parkuru, tırmanma duvarları, dev çocuk oyun alanı, bowling, sanal gerçeklik deneyimleri ve simülasyon oyunları gibi pek çok üniteyle farklı eğlenceler yaşayabilirsiniz.

Hayvanat Bahçesi - Darıca

Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesinde, aslandan maymuna, timsahtan boz ayıya, farklı türlerde kuşlardan sürüngenlere kadar çok sayıda canlıyı görme imkanı bulabilirsiniz.

Odunpazarı – Eskişehir

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Odunpazarı, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin farklı dönemlerini bir arada yansıtan yapılarla dolu. Burada hem geçmiş hakkında bilgi sahibi olabilir hem de rengarenk evler arasında keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Rahmi M. Koç Müzesi – Haliç

Üç ana bölümden oluşan müzede yok yok. Atatürk, kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar bunlardan bazıları.

İstanbul Oyuncak Müzesi - Kadıköy

Müzede 700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir şekilde öğrenmek isteyen miniklerin mutlaka görmesi gereken bir yer.

Barış Manço Müzesi – Moda

Müzede Barış Manço'nun bal mumu heykeli, kuyruklu piyanosu, farklı ülkelerinden topladığı cam eşyalar, ödülleri… Onun hakkında ne ararsanız var. Çocukların keyifle gezebileceği harika bir müze.

Uçurtma Müzesi - Üsküdar

Altı kıta, 33 ülkeden toplam 2 bin 500'den fazla uçurtma yer alıyor. Çocuklar burada, interaktif bir anlatımla, görerek, dokunarak, uygulama yaparak ve rehber öğretmenleri dinleyerek eğlenceli ve kaliteli zaman geçiriyor.

İllüzyonlar Müzesi – Beyoğlu

Hem ebeveynlerin hem de çocukların çok eğleneceği bu müzede Tepetaklak Oda, Vortex Tüneli, Sonsuzluk Odası, Büyülü Çubuk, Döner Tablalar, Takip Eden Yüz, İllüzyonu ve Rubin’in Vazosu gibi görsel yanılsama odalarını görüp eğlenebilirsiniz.