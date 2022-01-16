Sömestr tatili geliyor! Eğlence başlasın

MİNİK ŞEFLER YARATIN

Girin birlikte mutfağa, en sevdiği yemeklerin nasıl yapıldığını siz tarif edin, o da uygulasın. Bu sorumluluk çocuğunuzun özgüven kazanmasının yanı sıra el becerilerinin gelişmesini sağlar.

GERİ DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLAYIN

Marketten aldığınız ürünlerin ambalajlarını çöpe atmak yerine, onlarla otomobil, bebek, ev, robot, uçak, televizyon gibi birçok eğlenceli maket ve oyuncaklar yaratabilirsiniz. Bu çalışmalar sayesinde çocuğunuz bir taraftan eğlenirken gelişecek.

ONLINE MÜZE GEZİN

Evden çıkmadan dünyanın en önemli müzelerini gezip görebilirsiniz. Gazi, Cumhuriyet, Arkeoloji, Efes, Oyuncak Müzesi, ABD’deki Smithsonian Doğa Tarih Müzesi, Paris’teki Louvre Müzesi artık parmaklarınızın ucunda.

ORİGAMİLER YAPIN

Kağıtları katlayarak figürler oluşturan Japon kağıt katlama sanatı origami, çocuğunuzu eğlendirirken aynı zamanda, hayal gücünün artmasına, üç boyutlu bir şeklin nasıl oluştuğunu anlamasına, düşünme becerilerini artırarak görsel zekasının da gelişmesine katkı sağlayacak.

SANAT ATÖLYESİ KURUN

Çocuğunuzla birlikte evde boyama, resim yapmak, oyuncak tasarlamak, hatta ona bazı tamir işlerini öğretmek için ihtiyacınız olan tek şey bir masa. Yapacağınız bu el işleri, onun hayal gücünün ve yaratıcılığının gelişmesinde çok etkili olacak.

HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAYIN

Çocuğunuza sokakta yaşayan köpek ve kedilerle dost olmayı öğretmek için sokak hayvanları için birlikte mini bir ev yapmaya ne dersiniz? Orta boy bir karton kutu, strafor, kalın bir çöp poşeti, koli bandı ile yapacağınız yuvanın içine; minder, battaniye, mama koyarak minik evinizi sokağınızın uygun bir köşesine yerleştirebilirsiniz.

ÇARŞAFLARLA MİNİ ŞEHİR KURUN

Pandemi nedeniyle çocuklar sokaklarda doya doya oyun oynama zevkinden mahrum kaldı. Evinizin bir köşesine çarşaflardan bir çadır kurup çadırın içini oyuncaklarla doldurun ve onları hayal dünyalarıyla baş başa bırakın. Siz de arada bir çadıra çay, kahve içmek için uğramayı ihmal etmeyin.

FAYDALI BİLGİSAYAR OYUNLARI

Çocuklar için eğitici, öğretici ve zihin açıcı onlarca faydalı oyun var. Bu oyunlardan istediğinizi seçin ve sizin belirleyeceğiniz zaman dilimi içinde çocuğunuzun eğlenceli zaman geçirmesine fırsat verin. MentalUP, Roblox, Minecraft ve Fruit Ninja bu oyunlardan bazıları.

KARIN KEYFİNİ ÇIKARIN

Çocuklar için okulların tatile girmesi, arkadaşlarıyla bolca vakit geçirip doyasıya eğlenmek anlamına gelir. Eğer bulunduğunuz yerde kar varsa siz de çocuklarınızı sıkı sıkı giydirip karlar erimeden kendinizi çocuğunuzla birlikte dışarı atın. Kapın leğenleri, tahtaları, torbaları varsa kızakları. Eğlence garanti. Kardan adam yapın, kartopu oynayın, yokuşlardan kayıp tatilinizin keyfini çıkarın.