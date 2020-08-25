Sevilen yemek yarışması programı MasterChef'te ilk kaptanlık düellosunda Mehmet Şef yarışmacılardan İtalyan mutfağının sevilen lezzeti somon carpaccio yapmalarını istedi. Peki carpaccio nedir? Somon carpaccio püf noktası nedir? Somon carpaccio malzemeleri neler? Somon carpaccio nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılarıyla somon carpaccio tarifi.

Somon carpaccio malzemeleri

Somon

Sızma zeytinyağı

Greyfurt suyu

Limon suyu

Roka

Portakal

Labne peyniri

Kırmızı havyar

Toz şeker

Tuz

Somon carpaccio yapılışı

Somonu derisinden ayırıp fileto haline getirin.

Somon filetoları bir kaba alıp üzerine greyfurt suyu, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve toz şeker ilave edin. Sosun tüm ete yayılmasını sağladıktan sonra 4 saat eti marine edin.

Rokayı tuzlayın ve üzerine ince ince dilimlenmiş portakalı yerleştirin.

Marine edilen somonu dilimledikten sonra roka ve portakalın üzerine yerleştirin.

Labne peynirine kırmızı havyarı ve ekleyin ve karıştırın. İçine somonun marine sosundan da ekleyerek yeni bir sos yapın.

Hazırladığınız sosu somonun üzerine dökün ve dereotu ile servis yapın.

Kaparili somon carpaccio

Daha farklı bir lezzet denemek istiyorsanız, somonların üzerine kapari de ekleyebilirsiniz.

Somon carpaccio püf noktası

Carpaccio hazırlarken hangi eti kullanırsanız kullanın, etin donmadan soğuk duruma gelmesi ince ince kesilebilmesi gerekiyor. Eğer ete zeytinyağı katmak isterseniz, en kaliteli ve doğal olanı tercih etmeniz gerekiyor. Böylece etler daha kolay kesilecektir.





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