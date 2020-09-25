Omega-3 kaynağı: Somon tarifi
İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinde bolca tüketilen somon balığı tam bir omega-3 deposu. Kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz somon tarifi arıyor ya da somon nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Somon tarifinin püf noktaları için "Somon tarifi, somon nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
25 Eylül 2020, Cuma 09:38 Son Güncelleme:
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Hem lezzeti hem besleyiciliği yönünden en çok tercih edilen lezzetlerden birisi de somon tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için somon tarifi arıyor ya da somon nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Somon tarifinin püf noktaları için "Somon tarifi, somon nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Somon tarifi
Somon malzemeleri
- Kişi başı 1 adet somon fileto
- 2 yemek kaşığı mısır unu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Bir tutam tuz
Somon filetoları güzelce yıkadıktan sonra sularının süzülmesini bekleyin. Öncelikle filetonuzun her iki yüzünü tuzlayın. Bu sırada kızartma tavasını zeytinyağı ile hafifçe yağlayın ve ocağınızı orta ateşte açın. Ardından sırayla somon filetoların her iki yüzünü mısır ununa bulayın. Tavaya bıraktığınız somon filetoların her iki yüzünü de 3'er dakika pişirin. Tavadan alır almaz servis edin.
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