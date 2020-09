Omega-3 kaynağı: Somon tarifi

Hem lezzeti hem besleyiciliği yönünden en çok tercih edilen lezzetlerden birisi de somon tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için somon tarifi arıyor ya da somon nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Somon tarifinin püf noktaları için "Somon tarifi, somon nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Somon tarifi

Somon malzemeleri

Kişi başı 1 adet somon fileto

2 yemek kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tutam tuz

Somon yapılışı

Somon filetoları güzelce yıkadıktan sonra sularının süzülmesini bekleyin. Öncelikle filetonuzun her iki yüzünü tuzlayın. Bu sırada kızartma tavasını zeytinyağı ile hafifçe yağlayın ve ocağınızı orta ateşte açın. Ardından sırayla somon filetoların her iki yüzünü mısır ununa bulayın. Tavaya bıraktığınız somon filetoların her iki yüzünü de 3'er dakika pişirin. Tavadan alır almaz servis edin.