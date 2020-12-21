‘Sompo Doğum Paket Sigortası’ ile bekleme süresini ortadan kalkıyor

Sompo Sağlık Sigortaları Direktörü Çağatay Çınar, kişinin doğumu gerçekleşmek üzereyken bile poliçeyi satın alarak kullanmaya başlayabileceğini belirterek; “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Paketimizde doğum ve hamilelik rutin muayene için bekleme süresi yok. Kişi dilediği zaman, yani doğumu gerçekleştirmek üzereyken bile poliçeyi satın alarak haklarını kullanmaya başlayabilir. Oysa sektöre baktığınız zaman doğum paketlerinde her şirketin farklı bekleme süresi koyduğunu gözlemliyoruz. Bizim doğum paketimiz ise ister hamilelik öncesinde istenirse de hamileliğin 8’inci ayında bile satın alınabilir” dedi

Eğitimlere ücretsiz katılım imkânı

Gebelik takibi süresince rutin laboratuvar ve radyoloji işlemleri ile doğum sonrası 1 yıl süresince çocuk polikliniği ayakta tedavi hizmetlerinde cari fiyatlar üzerinden yüzde 20 indirim sağlandığını kaydeden Çağatay Çınar; “Ayrıca çoklu gebeliklerde doğuma ilişkin fark ücreti olmadığı gibi Gebelik Akademisi ve Emzirme Eğitimi gibi sağlık kurumunda gerçekleştirilen annenin ihtiyacı olan eğitimlere de ücretsiz katılım imkânı sunulmaktadır. Doğum paketi ile ayrıca anneye sunulan ‘Yatarak Tedavi’ planını, eş ve varsa diğer çocuklar için yaş ve cinsiyet fark etmeksizin 250 TL sabit primle satın alma avantajı da sunulmaktadır” diye konuştu.



