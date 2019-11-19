Son 10 yılın en iyi 10 şarkısı

Aşkın pek de iyi gitmediğine dair şarkılar 2010'larda popüler olmaya devam etti. Yani 10 yılda teknoloji çok gelişti ama romantizm namına pek bir şey değişmedi :) Adele'nin dinlenme rekorları kıran ikinci albümünden çıkan bu ilk single 4 dakikalık bir ağıttı.





2010 yılında kalbi kırılanların sığındığı “Dancing on My Own”, bir tür kısa film gibiydi. Hüzünlü sözlerine rağmen şimdi bile dinleyince insan kendini dans etmekten alamıyor. İlk çıktığı günden beri defalarca cover'lansa da, Robyn'in yorumunun yerini kimse alamadı.









Sky Ferreira’nin 2012 yılında yayınladığı “Everything Is Embarrassing” şarkısı, yaklaşan nostaljik dalgayı işaret eden ilk şarkıydı aslında. Ferreira, Charli XCX ve Haim gibi isimler, 21. yüzyılın sound'unu 80'lerle harmanlayarak keşfetti diyebiliriz. “Everything Is Embarrassing”, buram buram 80'ler kokan bir şarkı. Klibi de öyle.









New Orleans doğumlu şarkıcı-söz yazarı Luke James’in cazibesi, duygusal, enerjik sesi, onu R & B’nin önde gelen vokallerinden biri olarak ortaya çıkardı. “I Want You”, gözlerinden kalp çıkan emojinin müziğe ayarlanmış hali gibi bir şarkı.





5- Taylor Swift, “All Too Well” (2012)





Taylor Swift’in 2010’lu yılları muazzam geçti. Dünyanın en büyük pop yıldızlarından biri olarak statüsünü güçlendirdi ve stadyum dolusu konserler verdi. 2012 yılında çıkan 'Red' isimli albümüyle, müziğin ihtişamlı kadınlarından biri olduğunu kanıtladı. “All Too Well” adlı bu şarkı, albümün ve belki de Taylor Swift'in kariyerindeki en güçlü parçalardan biri olarak tarihteki yerini aldı.





6- Hospitality, “I Miss Your Bones” (2013)





2013 yılında çıkan bu single'ın Brooklyn üçlüsü Hospitality'nin ününü taçlandırdı. Romantizmi, hassas gitar riffleri ve vokalist Amber Papini'nin sesi şarkıyı etkileyici hale getiren unsurlardan.





7- Paramore, “Ain’t It Fun” (2013)





Emo pop grubu Paramore, 2013 yılında kendini yeniden programladı ve davulları, yüksek enerjili gitar-bas-davul ritimleriyle karşımıza çıktı. Aksak ritimleriyle çok sevilen bu parça, çıktığı yıla damgasını vuranlardan oldu.





8- Dierks Bentley, “Drunk On a Plane” (2014)





Türkçe'de "Uçakta Sarhoş" anlamına gelen bu şarkı, ilk bakışta sanki barı olan bir uçakta seyahat etmenin zararlarını anlatıyor gibi görünebilir :) Ancak 2014 yılında Dierks Bentley’ın şarkı yazma yeteneği bu parçayı hep bir ağızdan söylememize sebep oldu. Şarkı, iyi gitmeyen bir aşktan vazgeçemeyen bir erkeğin dokunaklı hikayesini anlatıyor. Şarkıda balayı için Cancun'a gidecek olan bir çiftin, iptal edileyen uçak biletleri alması ve ayrılığın ardından erkek tarafının tek başına uçağa binip Cancun'a gitmesini anlatıyor. Şarkıda, adamın kendini nasıl 7A koltuğunda bulduğunu dinliyoruz. Sarhoş temalı bu şarkı hem çok duygusal hem de matrak.





9- Khalid, “Young Dumb & Broke” (2017)





Neşelenmek isteyenler için ideal bir parçaydı ve sevmeyenlerin bile bir şekilde aklına kazındı.





10- Lil Nas X, “Old Town Road” (2019)





2019'un bir numara olmayı başarmış ilk rap şarkısı ve tabiri caizse ilk gerçek hiti. Bu şarkı hızla popüler oldu ve sonra asla durdurulamadı. 2 dakikalık süresiyle listelerde zirveyi görmüş en kısa şarkılardan biri oldu. Amerika Billboard Hot 100 listesinde, tarihinin en uzun zirvede kalan 3 parçasından biri olmayı başardı.