Son 10 yılın Yılbaşı Özel Milli Piyango kazandıran numaraları...

Her yılbaşının vazgeçilmezi elbette Milli Piyango bileti... Bu yıl ödül 70 milyon TL... Zengin olma hayali ile milyonlarca kişi bilet alırken sabırsızlıkla çekiliş günü olan 31 Aralık gecesini bekliyor. Peki son 10 yılda hangi numaralara ödül isabet etti?

SON 10 YILIN BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARALARI

2008 büyük ikramiye: 1121383, 25 milyon TL

2009 büyük ikramiye: 9025160, 25 milyon TL

2010 büyük ikramiye: 8821270, 35 milyon TL

2011 büyük ikramiye: 4336149, 40 milyon TL

2012 büyük ikramiye: 6718374, 45 milyon TL

2013 büyük ikramiye: 2174451, 50 milyon TL

2014 büyük ikramiye: 2692160, 50 milyon TL

2015 büyük ikramiye: 0556013, 55 milyon TL

2016 büyük ikramiye: 2796288, 60 milyon TL

2017 büyük ikramiye: 9794035, 61 milyon TL

2018 milli piyango çekilişinde büyük ikramiye: 70 milyon TL ikramiye olacak.

SON 10 YILIN AMORTİ KAZANAN RAKAMLARI

2008 amorti: 0 ve 8

2009 amorti: 2 ve 8

2010 amorti: 2 ve 8

2011 amorti: 3 ve 9

2012 amorti: 4 ve 5

2013 amorti: 0 ve 8

2014 amorti: 2 ve 6

2015 amorti: 2 ve 8

2016 amorti: 0 ve 5

2017 amorti: 4 ve 6

Son 10 yılda amorti vurmayan tek rakam 7 olarak dikkat çekiyor. 2 ve 8 ise en çok çıkan rakamlar. Aynı anda 3 kez çıkmışlar.

EN ÇOK İKRAMİYE KAZANAN İL VE RAKAMLAR

Bugüne kadar en fazla kazanan il İstanbul oldu. 14 defa büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u 4'er kezle Ankara ve Adana, 3 kezle İzmir takip etti.

Son 15 yıla bakıldığında büyük ikramiye çıkan biletlerdeki rakamlarda “3” rakamının 18 kez çıktığı görülüyor.. 13’er kez çıkan “6” ve “7” rakamları en şanslı 2. rakamlar. '5' rakamı 11 kez, “1”, “2” ve “9” rakamları ise 10’ar kez büyük ikramiye kazanan biletlerde yer aldı. Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişlerinin en az kazanan rakamı ise ‘0’. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden biletlerin sadece 5 tanesinde “0” rakamı yer aldı.