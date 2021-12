Son 125 yılın en iyi 25 kitabı

New York Times, dünyanın en iyi kitabını belirlemek için oylama başlattı. İşte 25 kitabı oylamaya açan NY Times’a göre dünyada son 125 yılın en iyi kitapları...

'1984' - GEORGE ORWELL

İngiliz yazar George Orwell tarafından yazılan ve ilk olarak 1949'da yayımlanan kitap, günümüz siyasetinde hala yankı uyandırıyor.

ALL THE LIGHT WE CANNOT SEE (GÖREMEDİĞİMİZ TÜM IŞIKLAR) - ANTHONY DOERR

Anthony Doerr tarafından yazılan ve 2014'te yayımlanan Pulitzer Ödüllü kitap, II. Dünya Savaşı sırasında işgal altındaki Fransa'da yolları kesişen Marie-Laure adlı gözleri görmeyen bir Fransız kız ile Werner adlı bir Alman çocuğun hikayesini konu alıyor.

'BELOVED' (SEVİLEN) - TONİ MORRİSON

Toni Morrison'ın 1987'de yayınlanan bu kitabı, okuyucuları köleliğin neden olduğu zihinsel ve fiziksel travma hakkında eğitmeye yardımcı oluyor.

'CATCH 22' (MADDE 22) - JOSEPH HELLER

Joseph Heller'in 1961 tarihli 'Catch 22' kitabı, savaşın ve insan varlığının absürtlüğünü eleştiriyor.

THE CATCHER İN THE RYE (ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR) - J.D SALİNGER

J.D Salinger tarafından yazılan 1951 tarihli bu klasik, "modern zamanların başyapıtı" olarak değerlendiriliyor. Kitap, Holden Caulfield'ın okuldan atılmasıyla başlayan süreci Holden'ın ağzından anlatıyor.

CHARLOTTE'S WEB (CHARLOTTE'UN SEVGİ AĞI) - E. B. WHİTE

E.B. White'ın bir örümcek, küçük bir kız ve bir domuz hakkındaki kitabı 1952'de yayımlandı ve çocuk edebiyatının temel dayanağı haline geldi.

'A CONFEDERACY OF DUNCES' (ALIKLAR BİRLİĞİ) - JOHN KENNEDY TOOLE

John Kennedy Toole tarafından yazılan ve 1980'de ölümünden sonra basılan tek kitap olan ‘A Confederacy of Dunces’, 1981'de Pulitzer Ödülü'nü kazandı. Kitap, obur, aksi, tembel, bencil bir kişinin hayat hikayesini anlatıyor.

'THE FELLOWSHİP OF THE RİNG' (YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ) - J.R.R. TOLKİEN

J.R.R. Tolkien’ın kitabı 1954’te yayımlanırken, çekilen filmlerin ardından kitap dünya çapında büyük bir üne kavuştu.

A FİNE BALANCE (İNCE BİR DENGE) - ROHİNTON MİSTRY

Rohinton Mistry’ın 1995 yılında yayımlanan romanı Hindistan'da 1975'te ve 1984'te The Emergency kargaşası sırasında "kimliği belirsiz bir şehirde" geçiyor ve farklı geçmişlere sahip dört karakterin hayatını anlatıyor.

A GENTLEMAN İN MOSCOW (MOSKOVA'DA BİR BEYEFENDİ) - AMOR TOWLES

A Gentleman in Moscow, Amor Towles'ın 2016 tarihli bir romanıdır. 1922 yılında Kont Aleksandr İlyiç Rostov’un Bolşevik mahkemesi tarafından yargılanarak suçlu bulunmasını konu alan kitap, uzun süre en çok satanlar listesinde yer almıştı.

'GONE WİTH THE WİND' (RÜZGAR GİBİ GEÇTİ) - MARGARET MİTCHELL

Margaret Mitchell'in 1936'da yayınlanan bu romanı her zaman en çok satan kitaplar arasında yer alırken, kitap tiyatro oyunları ve film olarak dünya çapında bir ün kazandı.

'THE GRAPES OF WRATH' (GAZAP ÜZÜMLERİ) - JOHN STEİNBECK

John Steinbeck tarafından yazılan ve 1939'da yayımlanan bu kitap, 1920 Büyük Buhran sırasında Dust Bowl'da sıradan insanların karşılaştığı sıkıntıları anlatıyor.

'THE GREAT GATSBY' (MUHTEŞEM GATSBY) - F. SCOTT FİTZGERALD

F. Scott Fitzgerald'ın 1925'te yayımlanan kitabı, hayali West Egg kasabasında, romanın ana karakteri, gizemli genç milyoner Jay Gatsby ile saplantılı şekilde aşık olduğu Daisy Buchanan arasında geçen olayları anlatıyor.

'THE HANDMAID’S TALE' (DAMIZLIK KIZIN ÖYKÜSÜ) - MARGARET ATWOOD

Kanadalı yazar Margaret Atwood'un 1986 tarihli kitabı, Amerika Birleşik Devletleri’nin parçası olan bir distopyadaki totaliter toplum hayatını konu alıyor.

'HARRY POTTER AND THE SORCERER’S STONE' (HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI) - J.K ROWLİNG

J.K Rowling tarafından 1997 yılında yazılan bu kitap, dünyanın en çok satan kitapları arasında yer alırken, çekilen film serisi sebebiyle dünya çapında ün kazandı.

‘INFİNİTE JEST’ - DAVİD FOSTER

Amerikalı yazar David Foster Wallace'ın 1996 yılın da yayımlanan romanı Infinite Jest, alışılmamış bir anlatı yapısına sahip yapısıyla dikkat çekiyor. Kitap, kendi dipnotları olan yüzlerce kapsamlı son not içerir.

'TO KİLL A MOCKİNGBİRD' (BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK) - HARPER LEE

Harper Lee'nin 1960 yılında yayımlanan kitabı ırk eşitsizliğini inceliyor.

‘A LİTTLE LİFE’ (BİRAZ HAYAT) - HANYA YANAGİHARA

Yazar Hanya Yanagihara, eleştirmenler tarafından tam not alan kitabında hayatımızın geri kalanını yaşamak için geçmiş travmalarımızı nasıl taşıdığımız sorusunu inceliyor.

‘LOLİTA’ - VLADİMİR NABOKOV

Vladimir Nabokov'un ilk olarak 1955'te Fransa'da yayımlanan bu kitabı, genç bir kıza takıntılı bir adamın zihninin içine bir bakış sunuyor.

'LONESOME DOVE' (YALNIZ GÜVERCİN) - LARRY MCMURTRY

1985 yılında yayımlanan kitapta Larry McMurtry, kovboy efsanesine eleştiride bulunuyor.

'ONE HUNDRED YEARS OF SOLİTUDE' (YÜZYILLIK YALNIZLIK) - GABRİEL GARCÍA MÁRQUEZ

Gabriel García Márquez'in 1970 yılında yazılan kitabı, 100 yılı aşan bir ailenin öyküsünü anlatıyor. Kitapta, zengin detaylar ve mizahla kısa sürede halkın beğenisini kazandı.

THE OVERSTORY - RİCHARD POWERS

2018 yılında yazılan kitap, ağaçlarla ilgili benzersiz yaşam deneyimleri onları ormanların tahribatına değinmek için bir araya getiren dokuz kişinin hikayesini anlatıyor.

A PRAYER FOR OWEN MEANY (OWEN MEANY İÇİN BİR DUA) - JOHN IRVİNG

1989 yılında yayımlanan kitap, John Wheelwright ve en iyi arkadaşı Owen Meany'nin 1950'ler ve 1960'larda küçük bir New Hampshire kasabasında büyüme hikayelerini anlatıyort.

A TREE GROWS İN BROOKLYN - BETTY SMİTH

1943'te ABD'de yayımlanan otobiyografik roman, 20. yüzyılın ilk yirmi yılında Williamsburg, Brooklyn, New York City'de yaşayan yoksul bir kız ve ailesini konu ediniyor.

ULYSSES - JAMES JOYCE

İrlandalı yazar James Joyce’un 1922'de yayımlanan modernist romanı Ulysses adını Homeros'un ünlü destanlarından Odysseia'nın latincesinden almıştır. Kitapta, destan ve roman arasında karakterler açısından benzerlikler bulunuyor.