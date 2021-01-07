Bilim & Teknoloji Son 141 yılda atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde 43 arttı

Son 141 yılda atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde 43 arttı

Bilim & Teknoloji

Son 141 yılda atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde 43 arttı

Atmosferdeki karbondioksit oranı 1880 yılından bugüne yüzde 43 artarak rekor seviyeye ulaştı.

07 Ocak 2021, Perşembe 10:51 Son Güncelleme:
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İnsan faaliyetleri, fosil yakıtların aşırı kullanımı, üretim ile tüketimin artması, atmosferdeki sera gazı oranını artırmaya devam ediyor. Pandemi döneminde zaman zaman hareketliliğin azalması karbondioksit oranının hızını kısmen azaltmasına rağmen oran artışını engelleyemedi. 

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Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerinden derlenen bilgilere göre, sanayileşme dönemi öncesindeki son 400 bin yılda atmosferdeki karbondioksit (CO2) oranı 200 ile 280 ppm (milyonda bir birim) civarında seyretti.

Sera etkisine neden olan başlıca gazlardan olan karbondioksit değerleri 1880 yılında yaklaşık 291 ppm iken, 2020 yılında bu değer yüzde 43 artarak 415 ppm değerine çıktı.


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