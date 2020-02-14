Son 141 yılın en sıcak ocak ayını yaşadık

Eğer bu ocak ayının yaşadığınız en sıcak ocak ayı olduğunu düşüüyorsanız, yanılmıyorsunuz. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nden (NOAA) yapılan açıklamada, 141 yıldır tutulan iklim kayıtlarına göre, kara ve deniz yüzeyinde '20. yüzyıl ortalaması 12 santigrat' olan ortalama sıcaklığın, bu yıl ocak ayında 1,14 derece aşıldığı bildirildi. Ocak 2020’nin, 'ortalama sıcaklığın üstünde çıkan 44'üncü art arda gelen ay' olduğuna işaret edilerek dünyanın gittikçe daha da ısındığına dikkat çekildi. Dünya üzerinde en fazla ısı artışının Rusya, İskandinavya ve Kanada’nın doğu bölgelerinde görüldüğü; buralarda ocak ayı sıcaklığının, ortalamanın 5 derece üzerinde geçtiği belirtildi.

En sıcak 5 yıl arasına girecek

Ortalama sıcaklığın üstünde seyreden iklim şartları nedeniyle Arktik denizindeki buzullarda normal seviyeden yüzde 5,3; Antarktika denizinde de yüzde 9,8 azalış tespit edildiği kaydedildi. Ulusal Çevre Bilgi Merkezleri'ndeki bilim adamları, istatistiksel analizler ışığında, 2020 yılının kayıtlardaki en sıcak 5 yıl arasında yer alacağı görüşünde birleşiyor. 2020 yılınınkinden önce en sıcak adayı 2016'ya aitti. Geçtiğimiz 1681 ayda yalnızca üç ay son 141 yılın ortalamasından daha düşük sıcaklığa sahipti; 2016 Mart, 2016 Şubat, 2015 Aralık.