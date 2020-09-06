Son 2 gündür günlük vaka sayısı tırmanıştı

Corona virüs salgını Fransa’da yeniden etkisini arttırırken, günlük vaka sayısı son 2 gündür 8 binin üzerinde seyrediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 550 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 317 bin 706’ya ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 12 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 698’e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 2 gündür yoğun bakımda ve hastanede tedavi altında olan hasta sayısını ise paylaşmıyor.

Öte yandan Fransa’da dün 8 bin 975 vakanın tespit edilmesi ile Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçmişti.

İHA