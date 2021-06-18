Türkiye Son 24 saatte 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldı

Son 24 saatte 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldı

Türkiye

Son 24 saatte 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını bildirdi.

18 Haziran 2021, Cuma 01:05 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibarıyla yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler." ifadelerini kullandı.

AA

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