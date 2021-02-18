Dünya Son 24 saatte 13 bin 762 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Son 24 saatte 13 bin 762 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Dünya

Son 24 saatte 13 bin 762 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 762 yeni vaka kaydedildi.

18 Şubat 2021, Perşembe 20:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 288 bin 458 testte 13 bin 762 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020’den bu yana vaka sayısı 2 milyon 765 bin 412’ye çıktı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 384 bin 501’e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 347 artarak 94 bin 887’ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 17 bin 771 artışla 2 milyon 286 bin 24’e ulaştı. Kovid-19’a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 3 milyon 235 bin 140 oldu. Aşılananların 1 milyon 311 bin 743’ü ikinci dozu yaptıranlar olarak kayıtlara geçti.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Oturup konuşacağız acıyı paylaşacağız...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
1996 Zap 2021 Gara
Murat Çelik
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İngiltere, Myanmar’daki darbeden sorumlu askerlere "yaptırım" kararı aldı