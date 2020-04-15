Son 24 saatte bir kişi virüse yenildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte 36'sı yurt dışı kaynaklı 46 yeni vaka görüldü. Yurt içinde tespit edilen vakaların 8'i Heylongciang, 2'si Guangdong eyaletinde kaydedildi.

Salgının ülkede en yoğun hissedildiği Hubey eyaletinde bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çin genelinde 78 hasta taburcu edilirken, gözetim altında tutulanların sayısı 1058 kişi olarak açıklandı. Böylelikle Çin ana karasında toplam vaka sayısı 82 bin 295'e, taburcu edilenlerin sayısı 77 bin 816'ya yükseldi.

Yurt dışı kaynaklı vakalarda can kaybı yaşanmadı

Kovid-19 nedeniyle can kaybının 3 bin 342'ye çıktığı ülkede, 113'ünün durumu ağır olmak üzere bin 137 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor. Ülkede bugüne kadar tespit edilen yurt dışı kaynaklı Kovid-19 vaka sayısı 1500'e çıkarken, bunlardan 596'sı taburcu edildi.

Bu hastalardan 45'inin durumu ağır olmak üzere 904'ünün tedavisi ise sürüyor. Bugüne kadar yurt dışı kaynaklı vakalarda can kaybı yaşanmadı.

AA



