Son 24 saatte corona virüsten 620 kişi hayatını kaybetti
İtalya´da son 24 saatte 17 bin 533 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildiği ve 620 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 237 bin 890´a yükseldi.
08 Ocak 2021, Cuma 21:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İtalya´da son 24 saatte 17 bin 533 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 620 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 237 bin 890´a, toplam can kaybı ise 77 bin 911´e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 589 bin 590 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 570 bin 389 da aktif vaka olduğu bildirildi.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN