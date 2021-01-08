Dünya Son 24 saatte corona virüsten 620 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte corona virüsten 620 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Son 24 saatte corona virüsten 620 kişi hayatını kaybetti

İtalya´da son 24 saatte 17 bin 533 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildiği ve 620 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 237 bin 890´a yükseldi.

08 Ocak 2021, Cuma 21:41 Son Güncelleme:
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İtalya´da son 24 saatte 17 bin 533 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 620 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 237 bin 890´a, toplam can kaybı ise 77 bin 911´e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 589 bin 590 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 570 bin 389 da aktif vaka olduğu bildirildi.

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DHA

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