Son 24 saatte corona virüsten 620 kişi hayatını kaybetti

İtalya´da son 24 saatte 17 bin 533 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 620 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 237 bin 890´a, toplam can kaybı ise 77 bin 911´e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 589 bin 590 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 570 bin 389 da aktif vaka olduğu bildirildi.

DHA