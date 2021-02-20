Dünya Son 24 saatte koronavirüsten 251 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte koronavirüsten 251 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Son 24 saatte koronavirüsten 251 kişi hayatını kaybetti

İtalya´da son 24 saatte 14 bin 931 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 251 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 795 bin 796´ya yükseldi.

20 Şubat 2021, Cumartesi 19:54 Son Güncelleme:
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İtalya´da son 24 saatte 14 bin 931 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 251 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 795 bin 796´ya, toplam can kaybı ise 95 bin 486´ya ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 315 bin 687 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 384 bin 623 de aktif vaka olduğu bildirildi.

DHA

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