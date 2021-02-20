Son 24 saatte koronavirüsten 251 kişi hayatını kaybetti

İtalya´da son 24 saatte 14 bin 931 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 251 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 795 bin 796´ya, toplam can kaybı ise 95 bin 486´ya ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 315 bin 687 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 384 bin 623 de aktif vaka olduğu bildirildi.

DHA