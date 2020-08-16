Son 45 günün en yüksek vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısının açıklandığı belirten Bakan Koca, bu sonucun ise beklendiğini söyledi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta YİNE BERABER MİYİZ?







