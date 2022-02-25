Son 5 yılın zirvesinde! Konutta yatırım iştahı arttı

Maliyetlerin arttığı, arzın azaldığı son 2 yılda hem satılık hem de kiralıkta fiyatlar aşırı yükseldi. Fiyat artışına rağmen konuta olan talep canlılığını koruyup, satış rekorları kırılınca yatırım hevesi de yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı yapı izin istatistikleri sektörün yeni yatırımlara yönelik hevesini ortaya koydu.

710 BİN YENİ DAİRE

Buna göre, 2021 yılının son çeyreğinde (ekim, kasım, aralık) belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 14, daire sayısı yüzde 16.8, yüzölçümü yüzde 24.1 arttı. Bu dönemde 42 bin 269 bina, 228 bin 408 daire için ruhsat verildi. Yıllık olarak ise 2021’in tamamında bir önceki yıla göre yüzde 42.2 artışla 136 bin 474 bina, yüzde 27.8 artışla 709 bin 936 daire için ruhsat alındı. 710 bin adetlik yeni daire sayısı son 5 yılın en yüksek düzeyi oldu.

MÜSTAKİL REVAÇTA

Koronavirüs sonrasında değişen yaşam koşulları, bina inşaatlarına da yansıyor. Müstakil (tek daireli) binaların payı her geçen dönemde daha da artıyor. 2021 yılı son çeyreğinde ruhsat verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 34.1 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi. Müstakil konutların payı yüzde 8.2’ye ulaştı. 2021 yılı genelinde 53 bin 451 müstakil konuta ruhsat verildi.

PROJE YARIŞI

Ruhsat alınan dairelerin yatırımcılarına bakıldığında özel sektör ön plana çıkıyor. 710 bin dairenin 639 bin 286’sını özel sektör inşa edecek. Kamu 63 bin 673 daire için ruhsat alırken, yapı kooperatiflerine de 6 bin 977 daire için izin verildi. Özellikle geçen yılın son çeyreğinden bu yana özel sektör konut üreticileri birer birer yatırım programlarını açıklıyor. Markalı konut üreticileri, İstanbul’dan Muğla’ya, Ankara’dan İzmir’e kadar on binlerce daire için hazırlık yapıyor.