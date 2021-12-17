Son 50 yılın rekor zammı! Asgari ücret 4250 lira

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret pazarlığı 1 Aralık’ta başlamıştı. Taraflar 7 ve 9 Aralık’ta da bir araya gelmişti. Bu toplantılarda asgari ücret belirlenememiş, işveren 3 bin 500 liradan kapıyı açarken, işçi kesimi ‘4 bin lira kırmızı çizgimiz’ demişti. Asgari ücrette son toplantı dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

KİMLER KATILDI?

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından asgari ücret müjdesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Külliye’de düzenlenen basın toplantısında verdi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak da katıldı.

SÜREÇ ÖZVERİYLE YÜRÜTÜLDÜ

Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4’üncü toplantısında nihai karar aşamasına gelindiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiği yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza görüş bildirmiştir. Öncelikle ben şunu ifade etmek istiyorum, gerek işçi kesimini temsilen, gerek işveren kesimini temsilen taraflar gerçekten çok farklı bir anlayış içerisinde özveriyle bu süreci işlettiler. Bu tabii bugüne kadar pek alışılmış bir yaklaşım metodu değildi. Bunlar ilk defa oluyor. Bunları toplu sözleşmelerde de gördük. Bundan dolayı bir Cumhurbaşkanı olarak ben de gerçekten çok mutluyum.”

ÇALIŞANLARI EZDİRMEDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından şahsına aktarılan görüş çerçevesinde asgari ücreti belirlediklerini kaydetti. Erdoğan, “Buna göre; 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha yükselecek. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası’nda belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum” dedi.

VERGİ İNDİRİMİYLE İŞVEREN YÜKÜ DE AZALDI

Yeni asgari ücret düzenlemesiyle, 10 yıllardır konuşulan vergi ile ilgili özlemi de hayata geçirdiklerine işaret eden Erdoğan, “Önümüzdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan Gelir Vergisi ile Damga Vergisi’ni kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık ilave bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Bir başka ifadeyle, asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz” dedi.

2 BİN 825 LİRADAN 4 BİN 250 LİRAYA ÇIKAN ASGARİ ÜCRET BİRÇOK HESABI DA DEĞİŞTİRDİ

HER KESİMİ ETKİLEYECEK

AGİ ÖDEMESİ

Bu konuda kafalar karıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notuna göre; Asgari Geçim İndirimi (AGİ), Gelir Vergisi’nden düşülen tutarı ifade ediyor. Yapılacak düzenleme ile tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden, Gelir Vergisi tamamen kaldırılıyor. Dolayısıyla alınmayan bir verginin iadesi söz konusu olmayacak. Bunun yerine asgari ücretin brüt tutarına (5 bin 4 lira) kadar olan gelirler vergiden muaf olacağından çalışan başına yaklaşık 650 liralık bir artış gündeme gelecek. Bunun dışında çocuk ve eş durumuna göre asgari ücretin artması için de ocak ayında yasal bir düzenleme yapılması bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükseliş yaşayacak. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Buna göre; 2021’de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.640 liraya, en yüksek de 2 bin 840.28 liraya çıkmıştı. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaşı 2 bin lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin lira olacak.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira. Bu tutar ocakta memur maaşına göre artacak. Tahminlere göre tazminat tavanı 9 bin 200 liraya yükselebilir. Tazminatın taban tutarı yani en düşük tutar da 3 bin 577 liralık brüt asgari ücret kadar. Brüt asgari ücret 5 bin 4 lira seviyesine çıktı. Yani 1 Ocak itibarıyla kıdem tazminatının taban tutarı da bu seviyeye yükselmiş olacak.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve varsa eşinin gelirine bakılıyor. Gelirin net asgari ücretin (vergi iadesi-AGİ hariç) üçte birinden düşük olması gerekiyor. Bu tutar şu anda 852 lira. Asgari ücret 4 bin 250 lira olunca gelir şartı 1.416 lira seviyesine çıkacak. Böylece gelir nedeniyle aylık almak kolaylaşacak. 600 binden fazla vatandaş bu haktan yararlanıyor. Emekli olmak isteyen ancak primi yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. 2021’de doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 38.16 liraydı. Yeni rakamlar ise en düşük 53.37 lira olacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor. 2021’de isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar en az 1.144,8 lira ödedi. 2022’de en düşük primin 1.668 lira olması bekleniyor.

‘ENFLASYONUN ÇOK ÜSTÜNDE’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Asgari ücretliyi ‘enflasyona ezdirmeyeceğiz’ dedik. Enflasyonun çok üstünde yani yüzde 50’lik net bir artış yaptık. Bu tarihi bir artıştır” diye konuştu. Asgari ücret açıklandıktan sonra cep telefonunun susmadığını belirten Nebati, “Cep telefonum asgari ücrette yaşanan artışa teşekkür etmek isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle kilitlendi” dedi. Yeni net asgari ücrette, 2021 Kasım ayı enflasyon oranının (yüzde 21.31) yaklaşık 30 puan üzerinde artış oldu.

NE DEDİLER?

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD) GENEL BAŞKANI MAHMUT ASMALI: Asgari ücretin, hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Damga Vergisi ve Gelir Vergisi’ni kaldırarak işverenin yükünün 450 lira azaltılması; iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir.

TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: Çalışan kesimin enflasyona ezdirilmemesi ve emeğinin korunması, üretimin ve sosyal barışın temel ilkesidir. Hükümetimiz asgari ücretten alınan Gelir Vergisi ile Damga Vergisi’ni kaldırarak, hem işçi hem işveren kesimine destek verdi. Asgari ücrete uygulanacak vergi muafiyetinin tüm ücretlere uygulanması, ayrıca SGK üst limitinin asgari ücrete değil, TÜFE’ye (enflasyona) bağlı olarak artırılması, tüm ücretlileri ve kayıt içi çalışan şirketleri koruyacak uygulamalar olacaktır.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: Yoğun ve titiz bir çalışma sonucunda hem işverenleri hem de çalışanları memnun edecek bir karar olduğunu düşünüyoruz. Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zammın çalışanlarımızın enflasyon karşısındaki kayıplarını nispeten telafi edeceğine inanıyoruz. İşveren olmazsa çalışan, çalışan olmazsa da işveren olmaz. Alınan kararla birlikte, iki paydaşın da çıkarları gözetilmiştir.



