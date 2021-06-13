Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de uzun yıllar ilkbahar (mart, nisan, mayıs) mevsimi ortalama sıcaklığı 12 derece olarak ölçüldü. Bu ilkbaharda ise ortalama sıcaklık 1,2 derece artarak 13,2 dereceye yükseldi. Bu yılın ilkbahar mevsiminde ortalama sıcaklıklar Marmara Bölgesi, Trakya, Kuzey Ege, Karadeniz kıyıları çevrelerinde mevsim normalleri civarında, Samandağ çevresinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer yerlerinde mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti.

1971'DEN SONRA EN SICAK İLKBAHAR

2021 Nisan ve Mayıs ayları ortalama sıcaklığı 1981-2010 ortalama sıcaklıklarının üzerinde gerçekleşirken, 2021 Mart ayı ortalama sıcaklığı 1981-2010 ortalama sıcaklığının altında ölçüldü. Bu yılın ilkbahar mevsimindeki ekstrem minimum sıcaklıklar uzun yıllık ekstremlerin üzerinde gerçekleşti. Türkiye’de en sıcak ilkbahar mevsimi 2018 yılında kaydedildi. Bu ilkbahar 1971’den sonra en sıcak 9. ilkbahar mevsimi oldu.

Türkiye’nin yıllara göre en sıcak geçen ilk 10 ilkbahar mevsimi şöyle sıralandı:

1. 2018

2. 1989

3. 2008

4. 2016

5. 2013

6. 2001

7. 2014

8. 2010

9. 2021

10. 1994

MARMARA'NIN EN YÜKSEK SICAKLIĞI GEYVE'DE

Marmara Bölgesi’nde ilkbahar mevsiminde ortalama sıcaklıklar Çanakkale çevresinde mevsim normalleri üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Marmara Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,4 dereceyle Gönen’de, en yüksek sıcaklık ise 34,6 derece ile Geyve’de ölçüldü. Ege Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar İzmir, Kuşadası, Aydın, Denizli, Bodrum, Seferihisar, Nazilli, Milas Yatağan çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi.

EGE'DE EN YÜKSEK SICAKLIK AYDIN'DA

Ege Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,2 dereceyle Tavşanlı’da, en yüksek sıcaklık ise 39,4 dereceyle Aydın’da tespit edildi.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nde ilkbahar ortalama sıcaklıklar Burdur, Dalaman, Antakya, Kaş, Korkuteli, Karaisalı, Elmalı, Mut, Erdemli, Kale-Demre çevrelerinde mevsim normalleri civarında, Samandağ çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

İÇ ANADOLU'NUN EN SICAK YERİ KIRIKKALE

İç Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar bölgenin batı ve doğusunda mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. İç Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 12,5 dereceyle Kangal’da, en yüksek sıcaklık 35,3 derece ile Kırıkkale’de kayıtlara kaydedildi.

KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar Akçakoca, Bartın, İnebolu, Sinop, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Osmancık, Kızılcahamam, İspir, Oltu, Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Karadeniz Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 12,6 derece ile Çorum’da, en yüksek sıcaklık 37,9 dereceyle Amasya’da görüldü.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilkbahar, Bitlis çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde normallerinin üzerinde tespit edildi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 23,1 derece ile Erzurum’da, en yüksek sıcaklık 36,6 dereceyle Elazığ ve Ergani’de ölçüldü.

ORTALAMA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ortalama sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,5 dereceyle Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 44,3 dereceyle Ceylanpınar’da kayıtlara geçti.

AA