Türkiye Son 75 yılın en sıcak mayıs ayı uyarısı

Son 75 yılın en sıcak mayıs ayı uyarısı

Türkiye

Son 75 yılın en sıcak mayıs ayı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için mayıs ayında son 75 yılın en yüksek sıcaklığının olacağı uyarısında bulundu.

15 Mayıs 2020, Cuma 19:20 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında sıcaklıkların 9-13 derece yükseleceği tahmininde bulunarak turuncu uyarıda bulundu. Uzun yıllar mayıs ayında bu yükseklikte bir sıcaklığın kaydedilmediği ve son 75 yılın en yüksek sıcaklığının olacağı belirten açıklamada vatandaşların, özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş açısının dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulunuldu.

İHA

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