Son anda gelen 1 milyon dolar! Kazanan kuponu 2 gün kala buldular

Nicole Pednault ve Roger Larocque, geçen yıl bahar aylarında Quebec eyaleti çapında düzenlenen bölgesel sayısal loto oyununda bir kupon oynamış ve daha sonra unutmuştu. Pednault geçtiğimiz hafta sonu kısa bir tatile çıktığı gün, yanında getirdiği bir kitabı karıştırırken sayfaların arasında kuponu buldu. Kurallara göre kupon sahibinin geçtiğimiz yıl 5 Nisan’da yapılan çekilişin talihlisi olarak ikramiyeyi almak için 1 yıl süresi bulunuyordu. Çift bu 1 yıllık yasal sürenin dolmasına sadece 2 gün kala 1 milyon Kanada Doları (6 milyon 300 bin TL) ikramiyeyi aldı.

TORUNUM SAYESİNDE

Pednault, torununun ödevine yardımcı olmak için Japonya’ya yaptığı gezi sırasında aldıkları hediyeleri karıştırıyordu. Daha sonra, tatildeyken aldıkları bir kitabın arasına sıkışmış loto kuponunu buldu. Nicole Pednault, “Torunum okuldaki ödev sunumu için bazı şeyleri ödünç almak istemeseydi, kuponu asla zamanında bulamazdım. O kupon o kitabın arasında en az 1-2 sene daha kalabilirdi” dedi. Çift, ikramiyeyi 5 oğulları ve torunlarına harcamayı planladıkların açıkladı. Roger Larouque ise yeni bir araba almayı hak ettiğini söyledi.