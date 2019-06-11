Son bakış! Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot morgdan alındı

Manavgat'ın Ulualan Mevkii'nde bulunan toprak pistten eğitim için havalanan tek motorlu Cessna tipi 'TC-DBO' tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Pilot Levent Arslan ile Devrim Gün ve Ataberk Gökmen'in bulunduğu uçak, Sorgun Mevkii'ndeki karpuz tarlasına çakıldı.

Kazayı görenler yardım için uçağın düştüğü alana koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Uçaktan pilot ve 2 yolcu, çevredekilerin yardımıyla çıkarılmıştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Pilot Levent Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar Devrim Gün ve Ataberk Gökmen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ataberk Gökmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PİLOT EŞİNİN YÜZÜNE SON KEZ BAKTI

Antalya'da düşen eğitim uçağında yaşamını yitiren emekli yüzbaşı pilot Levent Arslan ile Ataberk Gökmen'in cenazeleri, kazanın ardından götürüldükleri Manavgat Devlet Hastanesi'nden, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Otopsi yapıldığı sırada Levent Arslan'ın Ukrayna asıllı eşi Irina Arslan, adli tıp morgu kapısı önünde bekledi. Görevlilere eşinin yüzünün son kez görmek istediğini ileten Irina Arslan, otopsi işleminin ardından morga girerek eşini gördü. Ardından Arslan'ın cenazesi, eşi ve yakınları tarafından morgdan alınarak Uncalı Mezarlığı'na götürüldü.

Arslan'ın cenazesi, yarın cemevinde düzenlenecek törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA



