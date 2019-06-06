Son bilirkişi raporu çıktı: 5. kez kusuru yok!

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Şule İdil Dere’nin (23) ölümünün ardından İSTAÇ A.Ş. Asya Yakası Kıyı Temizlik Şefi Teyfur Bingöl, İSTAÇ İş Güvenliği Uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB’nin kontrol elemanı Ergun Ata, Harita Mühendisi Kamil Celal Yıldırım, İSTAÇ A.Ş. Deniz Hizmetleri Müdürü İbrahim Ruhi Kelleci, İBB Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ’ın yanı sıra kamyonu kullanan sürücü Mümin Kılıç hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Mahkeme sürecinde alınan 4 bilirkişi raporunda kazada hayatını kaybeden Şule İdil kusursuz bulundu. 4 Ocak 2019’da görülen davanın 7’nci celsesinde ise hâkim, mevcut bilirkişi raporlarının hüküm kurmaya elverişli olmadığını gerekçe göstererek İstanbul Teknik Üniversitesi’nden bir kez daha rapor alınmasına karar verdi.

ÇİTLERLE BÖLÜNMEMİŞ

Yüksek inşaat mühendisleri Nurkan Baykara ve Burcu Dikici ile Dr. İnşaat Mühendisi Murat Kuruoğlu tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde mahkemeye sunulan 5’inci bilirkişi raporunda, kazanın gerçekleştiği alanın bir şantiye sahası olarak ayrılıp çitler ile bölünmemiş olduğu belirtildi. Raporda, “Manevra yapmak için bir işaretçisi olmadan yayalara ait bir yolda dikkatsiz olarak araç kullanan Mümin Kılıç’ın asli kusurlu olduğu, işveren İSTAÇ A.Ş. Asya Yakası Kıyı Temizlik Şefi Teyfur Bingöl’ün tali kusurlu olduğu, İBB adına işlemleri yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Kıyı Temizlik Şefi Saffet Altındağ’ın denetleme görevini eksik yaptığından tali kusurlu olduğu, kazada hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin kusursuz olduğu” vurgulandı. Mahkeme, bu raporu 1 Temmuz’da görülecek duruşmada değerlendirecek.

‘SUÇLU BULANA KADAR’

Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan, tekrar tekrar bilirkişi raporu istenmesine tepki göstererek “Sanık avukatları bilirkişi raporlarını beğenmiyorlar ve yeniden rapor aldırılmasını istiyorlar. İdil’i suçlu bulacakları rapora kadar da gidecekler. Benim anladığım bu” demişti.

Hürriyet - Aziz Özen