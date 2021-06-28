Son dakika: 1 aylık bebeğinin cansız bedeniyle dışarı çıktı

Son dakika haberi: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir aylık kız bebeğin yataktan düşerek hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Baba Firas Halluf'un bebeğinin cansız bedenini kucağında taşıma anı yürekleri dağladı.

İddiaya göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu Samir (34) ve Firas Halluf (36) çiftinin bir aylık kızları Hatice yataktan düşerek yerde hareketsiz kaldı.

EMZİRDİKTEN SONRA UYUYAKALDI

İddiaya göre Suriye'nin Halep kentinden 8 yıl önce Adana'ya gelen Semar ve Firaz Halluf çifti, 1 aylık bebekleri Hatice'yi yanlarına alıp emzirdikten sonra uyuya kaldı. Sabah saatlerinde duyduğu sese uyanan anne minik kızının düştüğün ve yerde hareketsiz yattığını görünce hemen eşini uyandırdı.

Çiftin durumu bildirmesi üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.







