Türkiye Son dakika: 1 dakikalık uygunsuz video kabusu oldu! Genç kadına iğrenç şantaj

Son dakika: 1 dakikalık uygunsuz video kabusu oldu! Genç kadına iğrenç şantaj

Türkiye

Son dakika: 1 dakikalık uygunsuz video kabusu oldu! Genç kadına iğrenç şantaj

Son dakika haberi... Antalya'da 25 yaşındaki S.B eski erkek arkadaşının evli olduğunu öğrenince ondan ayrıldı ancak 1 dakikalık uygunsuz görüntüsü eski sevgilisinde kaldı. Bu görüntülerin elinde olduğunu söyleyen bir kişi genç kızı tehdit ediyor ve 10 bin TL para istiyor. Uygunsuz video yüzünden genç kızın başına gelmeyen kalmadı. İşte haberin detayları...

15 Haziran 2021, Salı 12:37 Son Güncelleme:
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Antalya’da S.B. (25), evli olduğunu öğrenince ayrıldığı erkek arkadaşıyla özel görüntülerinin elinde olduğunu belirterek, kendisinden para isteyen kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. S.B., "Benden 10 bin TL istiyor. Vermediğim takdirde görüntüleri herkese izleteceğini, beni de öldüreceğini söylüyor" dedi.


EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILDI

Kepez ilçesinde yaşayan S.B., bir süre birlikte olduğu T.A.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. S.B., geçen ay kendisini telefonla arayan kimliği belirsiz kişinin, T.A. ile özel görüntülerinin elinde olduğunu belirterek, 10 bin TL istediğini söyledi.

DAYANACAK GÜCÜ KALMADI

S.B., aynı kişi tarafından parayı vermediği takdirde özel görüntülerinin yayılacağına dair tehdit edildiğini belitti. Aranmalar sistematik olarak devam edince polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen S.B., 1 aydır her gün defalarca arandığını, artık dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.

İŞİNDEN OLDU

S.B., "Eski erkek arkadaşımla birlikteliğimde, onun tarafından çekilen 1 dakikalık görüntü vardı. Beni arayan kişi anlatıyor. Benden 10 bin TL istiyor. Onun tehditleri yüzünden işimi de kaybettim. Aramaya devam ediyor. Bu kişi üzerimde ne olduğuna, yanımda kimin olduğuna kadar biliyor. Psikolojim bozuldu. Beni tehdit ediyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum. Ne olur, bana yardım edin" dedi.

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