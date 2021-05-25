Türkiye Son dakika: 10 yaşındaki Ümit'ten kahreden haber geldi

Son dakika: 10 yaşındaki Ümit'ten kahreden haber geldi

Türkiye

Son dakika: 10 yaşındaki Ümit'ten kahreden haber geldi

Son dakika haberine göre, Edirne’nin İpsala ilçesinde 10 yaşındaki Ümit Azgın'a alkollü sürücü çarpmıştı. Ümit, hastanede hayatını kaybetti.

25 Mayıs 2021, Salı 12:57 Son Güncelleme:
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Edirne’nin İpsala ilçesinde A.S., otomobille önce minibüs durağına ardından yol kenarındaki Ümit Azgın'a (10) çarptı. Kazada ağır yaralanan Azgın, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Kapucu Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. A.S. yönetimindeki 22 LM 340 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki minibüs durağına daha sonra yan tarafından duran Ümit Azgın’a çarptı.

Kazada Azgın, ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Azgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ümit Azgın’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü A.S.’nin, yapılan testte 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 

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