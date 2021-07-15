Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Erzurum'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğünün organizasyonuyla Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliği ve Karskapı Şehitliği ziyaret edildi. Şehitliklerde Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

Programa Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz katıldı.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da ise il protokolü Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Garnizon Şehitlik Defteri'ne yazdığı metni okuyan Vali Mehmet Makas, devletin birçok kurum ve kuruluşuna sızan FETÖ/PDY üyelerinin 5 yıl önce milletin imkanlarıyla alınan tank, top, tüfek ve uçağı kullanarak milletin iradesini, özgürlüğünü ve demokrasisini gasp etmeye çalıştığını söyledi.