Son dakika: 12 yaşındaki Emine Buğlem'den kahreden haber!
Son dakika: Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, 12 yaşındaki Emine Buğlem Cankurt gölette boğularak hayatını kaybetti.
11 Temmuz 2021, Pazar 17:56 Son Güncelleme:
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Tatil için akrabalarının yaşadığı Tufanbeyli ilçesinin Kürebeli Yaylası'na gelen Emine Buğlem Cankurt, bir süre sonra ortadan kayboldu.
Emine Buğlem'i çevrede arayan yakınları, kıyafetlerini Kürebeli Göleti'nin kıyısında buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Gölette yapılan arama sonucu Emine Buğlem'in cansız bedeni bulundu. Belinay Sayme adında ikizi bulunan Emine Buğlem'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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